Gevluchte Oeigoer: 'Arnhem moet stedenband met Wuhan verbreken'

De situatie is in de afgelopen jaren volgens hem nog slechter geworden. Er zijn onder meer 'heropvoedingskampen' waar Oeigoeren massaal heen worden gebracht. Kasim spreekt over verplichte sterilisaties en abortussen.

'Geen gesprek mogelijk met China'

De gevluchte Oeigoer vindt het argument om de stedenband te behouden zodat een gesprek met China mogelijk blijft, niet goed. "Dit soort onderwerpen zijn totaal niet bespreekbaar met China. Ze zullen waarschijnlijk zelfs boos reageren als je erover begint." Wat heeft zo'n stedenband dan voor zin, vraagt hij zich af.

Kasim vreest zelfs dat China relaties als stedenbanden gebruikt om invloed uit te oefenen. Stedenbanden kunnen op die manier zelfs voor meer onveiligheid zorgen bij Oeigoeren in Nederland, denkt hij.

"Dat je handelsrelaties hebt, snap ik", zegt hij "Maar we hebben principes hier in het westen, waarden die we niet delen met de Chinese overheid. Daar moeten we sterk in zijn door te zeggen: hier trekken we de grens en niet verder. Dat doen we onvoldoende op dit moment."

'Immoreel om stedenband te handhaven'

Er zijn ook fracties voor het verbreken van de stedenband. Denk Verenigd Arnhem is er daar een van. "We praten over de grootste volkerenopsluiting sinds de Tweede Wereldoorlog", licht raadslid Suayip Dilekçi toe. "Wij vinden het immoreel om als stad die de vrijheid hoog in het vaandel heeft een dergelijke stedenband te handhaven."

Binnenkort wordt er verder over de kwestie gesproken. Wanneer de raad een beslissing neemt, is nog niet duidelijk.