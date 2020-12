'Honderdduizenden Oeigoerse dwangarbeiders in Chinese katoenvelden'

In de westelijke Chinese provincie Xinjiang dwingt de Chinese overheid honderdduizenden Oeigoeren om op de katoenvelden te werken. Dat meldt de BBC op basis van overheidsdocumenten en -aanwijzingen, die de denktank Center for Global Policy uit Washington DC heeft verzameld.

Dat er naar schatting een miljoen burgers van de Oeigoerse minderheid in werkkampen in Xinjiang zitten onder het mom van heropvoeding, is al jaren bekend. Maar dat Chinese ambtenaren in dorpen langs de deuren gaan om mensen te selecteren voor de katoenpluk, was tot dusver onbekend.

Dat het om de - islamitische - Oeigoeren en andere moslimminderheden gaat, blijkt uit een aanwijzing dat ze "geholpen moeten worden om bewust afstand te doen van hun illegale religieuze activiteiten".

Honderdduizenden ver van huis

Uit de bewijsstukken die het CGP in handen heeft, is af te leiden dat twee jaar geleden in drie regio's in Xinjiang zeker 570.000 mensen gedwongen training moesten volgen om daarna de katoenvelden ingestuurd te worden. Volgens de denktank gaat het voor de katoenoogst in de hele provincie om zeker honderdduizenden mensen meer. De velden zijn honderden kilometers ver verwijderd van hun dorpen en de betaling is mager.

Ze werken in streng gecontroleerde teams, en worden geïndoctrineerd met communistische denkbeelden om hun "diepgewortelde luie denken" aan te pakken, staat in een document van de provinciale overheid dat bedoeld is voor de instructeurs van de katoenplukkers.

De begeleiders moeten altijd bij de katoenplukkers zijn, ze moeten samen "wonen, eten, studeren en werken" om hen nieuwe denkbeelden in te prenten.

Het impopulaire en slecht betaalde katoenplukken werd eerder gedaan door migranten uit andere provincies. Maar nu er elders werk te vinden is, tegen betere betaling, blijven die migranten weg.

Kleding in Nederlandse winkels

Uit Xinjiang komt 85 procent van alle Chinese katoen, en 20 procent van de wereldwijde katoenopbrengst. Een groot deel komt op de Aziatische markt terecht, waar ook veel kleren worden gemaakt die in Nederland en anders Europese landen worden verkocht.

Volgens de Schone Kleren Campagne en andere organisaties die actievoeren tegen slechte werkomstandigheden in de kledingindustrie zijn bijna alle grote modemerken betrokken bij de Oeigoerse dwangarbeid.

Gevraagd om een reactie laat Buitenlandse Zaken in Peking weten dat arbeiders uit alle etnische groepen in Xinjiang zelf kunnen bepalen waar ze werken. Beschuldigingen van dwangarbeid zijn "compleet verzonnen".