Opnieuw mogelijk explosief gevonden bij Poolse supermarkt Beverwijk, verdachte aangehouden

Bij de Poolse supermarkt in winkelcentrum de Beverhof in Beverwijk is opnieuw een mogelijk explosief aangetroffen. De politie doet daar momenteel onderzoek, de directe omgeving is afgezet.

Ook is er een verdachte aangehouden in de omgeving van de winkel. De politie kreeg rond 1.00 een melding van een verdachte situatie bij de supermarkt. Volgens een woordvoerder werden spullen gevonden die mogelijk duiden op een explosief.

De winkel was vorig jaar al twee keer eerder doelwit van een explosie.