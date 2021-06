Groene industriepolitiek is goed voor Nederland, zeggen VVD en CDA

"Ze hebben daar allemaal al plannen voor klaarliggen", zegt CDA-Kamerlid Bontenbal. "We moeten met ze om tafel om betrouwbare afspraken voor de lange termijn te maken." De bedrijven stellen ambitieuze doelen maar hebben hulp en garanties van de overheid nodig bij het investeren in windmolens en het aanleggen van waterstofnetwerken.

Vervuilendste sector

De bedrijven die grondstoffen verwerken en daar industriële producten van maken, zoals staal, plastic en chemicaliën, vormen de basisindustrie. Voormalig VVD-minister Wiebes legde de lat al hoog: in 2050 moet die basisindustrie zo goed als klimaatneutraal en circulair produceren.

Het is op dit moment de vervuilendste sector in Nederland en verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Bontenbal: "We hebben groen staal, groene kunstmest en groene chemie nodig. Daarom moeten we kiezen voor groene industriepolitiek." Hij verwacht dat Nederland samen met de bedrijven voorop kan lopen in de wereld als het gaat om het bedenken en aanleggen van nieuwe energietechnologie.

Steun van GroenLinks

De partijen volgen hiermee GroenLinks. Het wetenschappelijk bureau van deze partij publiceerde in april het rapport 'Groene industriepolitiek', met daarin een plan hoe de fossiele industrie omgebouwd kan worden naar een 'groene' industrie.

Daarbij zijn de investeringen en de specialistische energiedeskundigen van de bedrijven onmisbaar, zegt GroenLinks. En daarom verdient de industrie steun van de politiek. Dat lijkt steun uit onverwachte hoek, maar GroenLinks wijst erop dat de bedrijven nodig zijn voor het produceren van bijvoorbeeld windmolens en accu's voor elektrische auto's. Juist de Nederlandse infrastructuur met zeehavens, rivieren, snelwegen en de Noordzee als windmolenpark biedt mogelijkheden, zegt de partij.