Akkoord over nieuw EU-landbouwbeleid, veel veranderingen voor boeren

Na jaren van overleg is de Europese Unie het vandaag eens geworden over de landbouwbegroting van 2023 tot en met 2027. Het gaat om bijna 400 miljard euro, een derde van het totale EU-budget. In een compromis dat is bereikt tussen het Europees parlement, de Commissie en de Europese ministers van Landbouw staat dat er veel gaat veranderen voor de boeren, ook in Nederland.

Hun inkomenssteun wordt flexibel. Een boer krijgt niet langer automatisch subsidie op basis van het aantal hectaren land dat hij heeft, maar een kwart van zijn inkomenssteun wordt afhankelijk van hoeveel een boerenbedrijf bijdraagt aan vergroening.

Over de verduurzamingseisen is lang onderhandeld. Veel Europese ministers van Landbouw wilden niet verder gaan dan 20 procent flexibele inkomenssteun. Het Europees Parlement was ambitieuzer en wilde graag dat 30 procent van het inkomen van de boeren flexibel werd. Ook Nederland wilde dat. Minister Schouten van Landbouw noemde de 25 procent een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, "maar wat Nederland betreft had dat hoger mogen zijn", zegt ze.

Verdeelde meningen

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen was betrokken bij de onderhandelingen en is tevreden met het akkoord. "Het is ambitieus, maar werkbaar voor de boer." Ook CDA-Europarlementariër Annie Schreijer Pierik is blij dat er eindelijk een akkoord ligt. "Dit resultaat blijft natuurlijk een compromis. De uitvoering van de duurzaamheidseisen zal een hele uitdaging worden voor Nederlandse boeren en tuinders."

Het landbouwbeleid speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelen. Veel boerenorganisaties vinden de nieuwe regels te ver gaan, terwijl milieuorganisaties ze juist te weinig ambitieus noemen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het akkoord slecht voor het klimaat en de biodiversiteit en is zeer teleurgesteld. "Ik word hier echt een beetje depressief van. Tot en met 2027 zal er weinig veranderen."

Maandag en dinsdag komen de ministers van Landbouw bij elkaar om het akkoord in eigen kring te bespreken. De verwachting is dat zij zullen instemmen. Het moet ook nog langs het parlement, maar ook daar lijkt een meerderheid voor dit compromis te zijn.