Nog steeds bijna 100 vermisten bij ingestort flatgebouw Miami

Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met zoeken naar mensen onder het puin van het ingestorte flatgebouw bij Miami in de Amerikaanse staat Florida.

Er worden nog 99 mensen vermist, maar hoeveel er van hen onder het puin liggen is onduidelijk. Het kan zijn dat sommigen ergens anders zijn, maar dat er geen contact gelegd kan worden met hen, heeft de burgemeester laten weten.

Tot nu toe is een dode geteld en zijn tien mensen gewond geraakt. In totaal zijn 37 mensen uit het flatgebouw gehaald.

Verzakking?

Het flatgebouw uit 1981 stortte gisternacht rond 02.00 uur plaatselijke tijd in. Hoe dat kon gebeuren is vooralsnog een raadsel. CNN sprak een hoogleraar die vorig jaar in een onderzoek vaststelde dat het flatgebouw in de jaren 90 verzakt was. Het zou gaan om twee millimeter per jaar tussen 1993 en 1999.

Volgens Professor Shimon Wdowinski kunnen die verzakkingen niet de directe oorzaak zijn geweest van de ineenstorting van het gebouw, maar hebben ze daar mogelijk wel aan bijgedragen. "Als het ene deel van het gebouw ten opzichte van het andere beweegt, kan dat spanning en scheuren opleveren."

Een man van wie de moeder wordt vermist, vertelt dat zij een dag voor de instorting gekraak en gepiep hoorde. "Ze vertelde me dat ze 's nachts wakker was geworden van krakende geluiden, luid genoeg om haar wakker te maken."