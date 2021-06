Tientallen vermisten na instorting appartementengebouw bij Miami Beach

In het puin van het deels ingestorte appartementengebouw bij Miami Beach wordt met man en macht gezocht naar overlevenden. Een lokale bestuurder zegt dat er nog zo'n vijftig mensen worden vermist; het is niet duidelijk of zij in het pand waren toen het rond 01.30 uur lokale tijd instortte.

Na de instorting zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er een is overleden. Tientallen mensen werden in de ochtend bevrijd uit het puin. De burgemeester van Surfside, waar de instorting plaatsvond, vreest dat het dodental nog zal oplopen. Hij kreeg van de beheerder van het gebouw te horen dat er vrij veel mensen aanwezig waren.

Het gebouw, dat begin jaren 80 is neergezet, telt zo'n 130 woningen. Op beelden is te zien dat de helft van het pand volledig is weggeslagen. Het deel dat nog overeind staat, lijkt op een gigantisch poppenhuis, schrijft het Amerikaanse persbureau AP.

Dit zouden beelden zijn van de instorting, vastgelegd door een bewakingscamera in het gebied: