Japan start 44 jaar oude kernreactor na tien jaar weer op

Japan heeft een 44-jaar oude kernreactor in de prefectuur Fukui weer opgestart. De reactor lag sinds de kernramp van Fukushima in 2011 stil. Volgens Japanse media is het de eerste oude reactor die toch geactiveerd wordt, nadat de Japanse overheid een leeftijdslimiet van veertig jaar had ingesteld na de ramp. De heropening past in het doel van Japan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

In de kernreactor vond in 2004 een dodelijk ongeluk plaats. Heet water en stoom lekte uit een pijp, wat vijf overleden medewerkers en zes gewonden tot gevolg had.

Volgens de overheid heeft de reactor nu alle veiligheidstests doorstaan. Maar niet iedereen is daar gerust op; zo hebben omwonenden om een verbod gevraagd bij een lokale rechtbank. Een Japanse kernwetenschapper, Tatsujiro Suzuki, spreekt tegenover persbureau Reuters zijn twijfels uit over de transparantie van de veiligheidstests. "Het lijkt erop dat de industrie en de regering geen lessen hebben geleerd van Fukushima", zegt Suzuki, die ook in een adviesgroep over kernenergie zit.

Japan stelde eerder als doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 46 procent terug te brengen ten opzichte van 2013. Naar verwachting gaat Japan meer kerncentrales openen om dat doel te halen.