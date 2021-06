Europese grens- en kustwacht ziet toename aantal illegale migranten

De route vanuit Noord-Afrika over het centrale deel van de Middellandse Zee is het populairst bij migranten uit Tunesië en Bangladesh, zegt het EU-agentschap. Tussen januari en mei verdubbelde het aantal illegale grenspassages daar tot 15.700 ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Ook ziet Frontex op de westelijke zeeroute bij Spanje weer meer illegale migranten, voornamelijk uit Algerije en Marokko. In de eerste vijf maanden van het jaar waren het er ruim 4550. Dat is 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Afname

Op de oostelijke Middellandse Zee, bij Griekenland en Turkije, nam het aantal migranten en vluchtelingen juist af met bijna de helft van het aantal vorig jaar. Op die plek wagen vooral Syriërs en Turken de oversteek.