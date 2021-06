Steijn stapt na bedreigingen op als trainer van NAC Breda

Maurice Steijn en NAC Breda gaan per direct uit elkaar. Dat de wegen van de trainer en de eerstedivisieclub scheiden, komt niet voort uit sportieve overwegingen, maar heeft te maken met de veiligheid van de 47-jarige Steijn.

"De bedreigingen aan het adres van Maurice Steijn en zijn gezin, maakten deze beslissing onvermijdelijk", valt te lezen in een verklaring op de clubwebsite van NAC. "Bestuurders en ook andere medewerkers van de club voelen zich eveneens onveilig door uitingen vanuit supporters in de afgelopen dagen."

NAC greep dit seizoen naast promotie naar de eredivisie. Vlak voor tijd ging het in het beslissende duel tegen NEC mis. Steijn, die nog een contract had voor een seizoen, was sindsdien bij een deel van de supporters de gebeten hond.

Afgelopen week stapte Ton Lokhoff nog op als technisch directeur van NAC, wat Steijns situatie er niet beter op maakte. Clubicoon Lokhoff vertrok omdat hij het niet eens kon worden met Steijn over het te voeren transferbeleid.

'Onacceptabel'

Steijn, die sinds juli vorig jaar de Bredase club onder zijn hoede heeft, zegt in een verklaring op de clubwebsite dat hij eigenlijk helemaal niet wilde vertrekken bij NAC. "Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld."