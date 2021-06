Dode geborgen uit ingestort gebouw Antwerpen, zoekactie naar vermisten gaat door

Rond 04.00 uur vannacht heeft de Belgische brandweer een dodelijk slachtoffer geborgen uit het ingestorte gebouw in Antwerpen. De zoekactie naar vijf vermisten gaat nog door.

De school in aanbouw stortte gistermiddag in door nog onbekende oorzaak. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. Tien konden zichzelf in veiligheid brengen, de brandweer bevrijdde nog eens tien anderen. Acht mensen raakten zwaargewond.

De hele nacht is er met zoekhonden gezocht naar mensen die nog tussen de brokstukken liggen. De zoektocht verloopt moeizaam omdat het puin instabiel is. Bij de reddingsoperatie worden ook twee kranen en een drone ingezet.

"Het reddingswerk gaat nog steeds door", liet de brandweer aan het begin van de nacht weten. "De containers met puin rijden af en aan. De omgeving is nog steeds afgesloten door de politie."

De Belgische minister Verlinden van Binnenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan de rampplek. Koning Filip heeft met burgemeester De Wever gebeld om zijn medeleven te betuigen.