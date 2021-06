Zoeken naar vermiste bouwvakkers in Antwerpen gaat ook in het donker door

De hulpdiensten in Antwerpen zoeken vannacht verder naar zes vermiste bouwvakkers, op de plek waar vanmiddag een school in aanbouw instortte. Van een van de zes staat vast dat hij is overleden, voor de vijf anderen is er nog hoop dat ze levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden.

De brandweer installeert grote lampen om de bouwplaats te verlichten. Met kranen worden brokstukken verplaatst en ook het zoeken met speurhonden naar slachtoffers gaat in het donker door. Tien mensen zijn al levend onder het puin vandaan gehaald en een tiental anderen kwam er op eigen kracht uit. Er liggen nog negen gewonden in het ziekenhuis.

Oplevering

Het ongeluk gebeurde in Nieuw Zuid, een nieuwe wijk langs de Scheldekaaien waar veel gebouwd wordt. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw van het schoolgebouw, dat op 1 september de deuren zou openen.

In Belgische media zeggen buurtbewoners dat er hard gewerkt werd om die datum te halen. In het ingestorte gebouw, KUUB genaamd, zouden twee basisscholen en een sportschool gehuisvest worden.

Portugezen en Roemenen

Belgische media hebben achterhaald dat op de plek van het ongeluk veel buitenlandse bouwvakkers aan het werk waren. Zo waren er Roemenen en in elk geval een Oekraïner op de bouwplaats. De Gazet van Antwerpen schrijft dat de Portugees Carlos Rochas een van de zes vermisten is. Hij woont een jaar in Antwerpen en werkte voor een onderaannemer.

Zijn vrouw Adriana heeft nog steeds geen informatie over zijn toestand: "Vlak nadat het gebouw instortte heb ik geprobeerd mijn man te bellen, maar ik kon hem niet bereiken", zegt ze tegen de krant. "Ik weet niet waar hij is of hoe hij eraan toe is."

Een omwonende, die in een ziekenhuis werkt, zei dat ze veel gegil hoorde. "In pyjama ben ik naar beneden gelopen om te gaan helpen", vertelt ze in de Gazet. De brandweer bracht gewonden naar een veldje tussen de gebouwen. "Ik heb geleerd dat de stilste slachtoffers er vaak het slechtst aan toe zijn, dus ben ik begonnen met me daarover te bekommeren."

Later bracht ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek aan de rampplek. Ze sprak over een "vreselijk drama" en betuigde medeleven aan slachtoffers en hun naasten.