Mondkapjes bijna nergens meer, discotheken open: dit zijn de versoepelingen

Dansen in de club mag weer (met coronatoegangsbewijs)

Cafés, kroegen en discotheken mogen open. Net als restaurants mogen zij reguliere openingstijden hanteren. In ruimtes waar mensen vaste zitplekken kunnen hebben, moet dat ook. In een restaurant moeten de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar staan om de anderhalve meter te garanderen. In ruimtes waar mensen geen vaste zitplek hebben, mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter zijn.

Registratie en een checkgesprek zijn in de horeca verplicht. Ook na 22.00 uur mag er weer alcohol verkocht worden. Televisieschermen zijn toegestaan en het verbod op zingen, schreeuwen en blazen vervalt.

In discotheken hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar ze mogen alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs (in de CoronaCheck-app). Dat geldt ook voor bezoekers van festivals en andere georganiseerde evenementen in de buitenlucht.

Evenementen in theaters, bioscopen, poppodia en congrescentra zijn weer toegestaan. De anderhalve meter moet op deze locaties gehandhaafd worden, dus niet alle stoelen in theaters of bioscopen mogen gebruikt worden. Ook registratie en een checkgesprek blijven hier verplicht. Doorstroomlocaties zoals musea, pretparken en kermissen mogen 1 bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen.

Sportwedstrijden

Amateurwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. Publiek mag er ook bij zijn, maar toeschouwers moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Dit zijn alle versoepelingen per 26 juni: