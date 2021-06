Het thuiswerkadvies vervalt, maar we gaan niet direct naar kantoor

Na bijna anderhalf jaar verplicht thuiswerken hoeft dat vanaf 26 juni niet meer. Haagse bronnen meldden eerder dat dat vanavond in de persconferentie van het kabinet bekend wordt gemaakt. Wel met als voorwaarde dat anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Veel bedrijven zijn al ingericht op die afstand, maar toch blijven mensen ook thuiswerken.

"Werkgevers en werknemers zijn nu samen afspraken aan het maken hoeveel dagen zij op kantoor of thuis zullen werken. Daar wordt al langer over nagedacht, maar nu ook naar gehandeld", zegt Jannes van der Velde, woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.

Niet ineens alles anders

Het vervallen van het thuiswerkadvies maakt niet ineens alles anders. "Verschillende organisaties zijn al beperkt aan het werk op kantoor en gaan langzaam opschalen of waren al met een eigen route bezig. Ik verwacht dat veel bedrijven de zomer gebruiken voor echte plannen om na de vakantie weer voor meer dan de helft van de tijd op kantoor te zitten. Met als hekkensluiter de overheid", zegt Jeroen Lokerse, directeur van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Dat blijkt ook uit de cijfers van data-gedreven dienstverlener Beyond Eyes. Zo zijn medewerkers van mkb-bedrijven met kantoorbanen het afgelopen jaar relatief gezien meer op de zaak blijven werken. "Tijdens de afgelopen lockdown was de terugval in werkplekgebruik bij kleinere bedrijven zo'n 62 procent, terwijl bij grotere bedrijven zo'n 90 procent minder op kantoor werd gewerkt", zegt Jeroen Groenen, manager bij Beyond Eyes.

Hybride werken

De verwachting is wel dat anders zal worden gewerkt, ook wel bekend als het hybride werken: zowel thuis als op kantoor. "Wat wij zien is dat veel bedrijven volop bezig zijn met het beter laten aansluiten van de werkomgeving bij de behoeftes van de medewerkers van vandaag en morgen. Zo zijn er bijvoorbeeld meer focusruimtes nodig, belcellen voor de digitale meetings, meer verschillende ontmoetingsplekken en een goed plan voor de terugkeer naar kantoor", zegt Groenen.

Bedrijven zitten nu dus met de vraag hoe zij de werknemers thuis weer naar kantoor krijgen. "Werken is geen taakjes doen, maar samen aan een ambitie werken. Of de anderhalvemetermaatregel nu wel of niet blijft: werknemers hebben een betere werkplek nodig. Ik vind het mooi dat nu niet alleen de HR afdeling het daarover heeft, maar de gehele directie", zegt Lokerse.

Verplicht?

Werkgeversorganisatie AWVN krijgt vaak de vraag of het mogelijk is om werknemers te verplichten dat zij naar kantoor komen. "Dat is lastig en kan een juridisch steekspel worden. We geven het advies aan onze leden om voor een veilige werkplek te zorgen en te praten over de verdeling tussen thuiswerken en op kantoor", zegt Van der Velde.