Thuiswerken kost mensen steeds meer moeite

"Ik denk dat de opening van winkels, van de horeca, het mooie weer, mensen de auto in jaagt", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland. "En natuurlijk, bij die bedrijven die een tijd gesloten waren werken mensen die nu weer in de auto aan woon-werk verkeer doen."

Volgens Vonhof kan 35 procent van de werkenden thuis werken. "Ik denk dat die mensen dat keurig netjes doen. Ik denk dat iedereen op dit moment steeds meer moeite krijgt met thuisblijven. Maar per saldo zeggen wij: als je het kunt blijf dan alsjeblieft thuis. Dat advies van de overheid is er niet voor niets."

Grote werkgevers als ABN Amro en ING maken een uitzondering voor werknemers die thuis niet goed kunnen werken. "Sommige mensen wonen thuis met huisgenoten, of kinderen. Dan kun je geen vertrouwelijke gesprekken voeren", zegt een woordvoerder van ABN Amro. Ook bij ING komen alleen medewerkers die thuis niet goed kunnen werken, of waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is op kantoor.

'Het kan'

Dat de meeste werkgevers het advies wel volgen ziet Kooistra ook onder de klanten van YoungCapital. "Heel veel bedrijven zijn heel stellig. Die zeggen wij volgen het advies op en we sluiten alle kantoren. Bij ons is het iets anders. Ik ben ook blij dat we die vrijheid hebben. Daar mogen we op een goede manier mee omgaan."

"Het kan ook", zegt Kooistra. "We hebben geen uitbraken in ons bedrijf gehad."