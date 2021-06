Grote kans dat Tata versneld overschakelt op waterstof

Deze week kreeg Hans van Berg, algemeen directeur van Tata Steel Nederland bezoek van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Pols, die afgelopen maand via een rechterlijke uitspraak Shell dwong tot een veel snellere verduurzaming, is verrassend positief over het gesprek met Tata. De impact van de rechterlijke uitspraak in de zaak Shell bij andere grote vervuilers is enorm. "Er is niets meer hetzelfde nu", is er volgens Pols gezegd door Tata.

Essentieel is volgens Donald Pols de steun van de overheid. Het gaat de komende jaren om investeringen van vele miljarden die het bedrijf volgens Milieudefensie niet zelf op kan brengen. Naast directe steun in de vorm van subsidies gaat het ook om duidelijkheid van een nieuw kabinet dat het echt op waterstof in wil zetten. Op die manier kunnen grote investeerders als pensioenfondsen geïnteresseerd worden om mee te investeren.