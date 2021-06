Rutte staat open voor ambitieus klimaatplan Urgenda over inzet waterstof, megawindmolens

NOS-verslaggever Ron Fresen over het enthousiasme bij de VVD

"Rutte en Minnesma zijn in de discussie over het klimaat gezworen vijanden. Het meningsverschil tussen het kabinet en Urgenda over de CO2-aanpak liep vooral via de rechtbank. Het is dan ook extra opvallend dat Rutte en ook staatssecretaris Yesilgöz enthousiast waren over het gesprek in het Torentje. Dat komt ook omdat het een positief verhaal is. Er wordt niet met een opgeheven vingertje gezegd wat er allemaal niet mag en wel moet. En het levert nog ook nog banen op en is goed voor de werkgelegenheid."