Italiaanse publieke omroep onder vuur na tonen beelden kabelbaanongeluk

In Italië is de publieke omroep Rai in opspraak geraakt omdat het camerabeelden heeft uitgezonden van het fatale kabelbaanongeluk bij het Lago Maggiore vorige maand. De beelden waren afkomstig van beveiligingscamera's.

Te zien is hoe de bewuste gondel omhoog wordt getild naar de laatste stop. Vlak voor de gondel het platform bereikt begeeft een kabel het, waarop de gondel met grote snelheid zakt en crasht. Bij het ongeluk kwamen veertien van de vijftien inzittenden om het leven, alleen een jongen van 5 overleefde de crash.

De beelden - waarop de gondel zelf is geblurd - waren het eerst te zien op de zender Rai 3 en werden vervolgens opgepikt door andere Italiaanse media, schrijft de BBC. Op sociale media zijn de beelden eveneens in omloop, maar daarop zijn de slachtoffers wel herkenbaar.

Verontwaardiging

De directeur van de staatsomroep heeft gezegd "erg geschrokken" te zijn dat de beelden zijn uitgezonden. Ook de procureur die het strafrechtelijk onderzoek doet, heeft het tonen van de beelden veroordeeld. Volgens haar waren nabestaanden van de slachtoffers niet op de hoogte van het bestaan van het beeldmateriaal. Ook politici hebben verontwaardigd gereageerd.

De Italiaanse krant La Stampa bleef wel achter het besluit staan om de beelden te publiceren. Volgens de krant zegt "het beeldmateriaal meer dan 1000 woorden" en toont het bovendien aan dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden, als de noodremmen in orde waren geweest.

Volgens politie en justitie heeft het ongeluk kunnen gebeuren doordat werd geknoeid met het veiligheidssysteem van de kabelbaan. Een remsysteem dat in geval van nood in werking moest treden, zou door drie verdachten met opzet zijn gedeactiveerd. De drie zijn aangehouden.