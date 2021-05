Geen eerdere problemen met kabelbaan Italië, maar wel discussie over onderhoud

Bij de kabelbaan in Noord-Italië, waar vanmiddag veertien doden en twee zwaargewonden vielen bij een ongeluk, zijn de afgelopen jaren geen grote problemen geconstateerd. De laatste keer dat groot onderhoud aan de lift werd uitgevoerd, was tussen 2014 en 2016. Daarvoor was het laatste grote onderhoud in 2002, melden Italiaanse media.

Er is een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar het ongeval. Ook wordt bekeken of de renovaties goed zijn uitgevoerd, maakte de minister van Infrastructuur vandaag bekend. Correspondent Mustafa Marghadi ziet een bredere discussie rondom het onderhoud in Italië. "Daar wordt hier langzaam over gesproken."

"Ik heb nooit eerder iets gehoord over problemen", zegt de Nederlandse Esther de Meijer, die in de buurt van de kabelbaan woont. Ook zij merkt dat het publieke debat rond het ongeluk zich nu vooral toespitst op het onderhoud. "We vragen ons hier nu wel af hoe het met het onderhoud in heel Italië zit. Een paar jaar terug stortte ook de brug in Genua in. Hoe kunnen die dingen gebeuren? Het wordt steeds griezeliger om dingen te gaan doen."

Verschrikkelijk geschrokken

De Stresa-Alpino-Mottarone-kabelbaan verbindt het Lido di Stresa-plein met de top van de berg die Lago Maggiore scheidt van het Ortameer, een tocht van 20 minuten. Een cabine met vijftien mensen stortte de diepte in toen een kabel het begaf op 300 meter onder het eindpunt. De installatie bereikt een hoogte van 1491 meter. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De cabine stortte tientallen meters naar beneden op de berg in ruig bebost gebied.

De Meijer, die in de stad Verbania woont aan Lago Maggiore, is enorm geschrokken van het ongeluk. De Nederlandse kijkt vanaf haar terras uit op de berg en de kabelbaan. "We horen de hele dag al helikopters vliegen. Wat een verschrikkelijk nieuws. Ik heb er geen woorden voor."