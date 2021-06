Gevangenisstraf en tbs voor poging tot moord door Enschedese pedojagers

Een 36-jarige vrouw uit Enschede is door de rechtbank in Almelo tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor poging tot moord. Ze dacht dat de man die ze wilde ombrengen een pedofiel was.

Haar 16-jarige zoon en een 18-jarige vriend van de zoon kregen vijftien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs omdat ze de vrouw geholpen hebben.

De vrouw, de zoon en de vriend belden op 1 november aan bij de man, die in dezelfde flat woonde als zij. Met een smoes wisten ze binnen te komen. De jongens sloegen hem zoals afgesproken met knuppels op het hoofd en het lichaam en de vrouw stak hem met een mes in de rug.

Juist op dat moment belde er iemand aan die bij de man op bezoek kwam. Dat is waarschijnlijk zijn redding geweest. De daders sloegen op de vlucht en het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij op de intensive care een week in coma gehouden en beademd. Hij overleefde de aanval ternauwernood.

Alle drie de veroordeelden zijn verminderd toerekeningsvatbaar. Samen moeten ze bijna 20.000 euro schadevergoeding betalen.