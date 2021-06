Na een week geduld krijgen vandaag ook ruim 40.000 vmbo'ers hun examenuitslag

Eigenlijk was het de bedoeling dat alle eindexamenleerlingen vandaag de uitslag zouden krijgen. Maar vanwege corona waren er wat verschuivingen. Zo is het tweede tijdvak, normaal gesproken vooral bedoeld voor herkansingen, naar voren gehaald. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen die in het eerste tijdvak ziek waren of in quarantaine zaten, kunnen hun examen sinds maandag alsnog afleggen.

Voor leerlingen van het vmbo-kader en vmbo-basis geldt dat niet, omdat zij hun examens in de meeste gevallen digitaal hebben gemaakt. De digitale examens zijn niet op een vast moment: scholen kunnen ze zelf inplannen, ook de herkansingen. Ze zijn daarom niet afhankelijk van het tweede tijdvak.

Vmbo'ers die digitaal examen hebben gedaan, krijgen vandaag hun cijferlijst, zodat ze kunnen inschatten of ze nog iets moeten of willen overdoen. De NOS sprak met drie eindexamenkandidaten van vmbo-scholen 't Ravelijn in Steenbergen en Kandinsky Molenhoek.