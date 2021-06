Wapperende vlag of nog blokken voor een herexamen: 'De stress is eraf'

Hetzelfde goede nieuws kreeg havo-leerling Tim de Kok (17) van het Marecollege in Leiden. "Ik was heel erg zenuwachtig, ondanks het feit dat ik me heel erg goed had voorbereid. Nu voel ik me vooral opgelucht en is de stress eraf."

De 16-jarige June van der Mark van het Haagse Segbroek College herkent die stress niet echt. Zij wist zeker dat ze haar mavo-examen gehaald had. "Mijn examens gingen namelijk echt heel goed, dus heel verrast ben ik niet." Voorlopig blijft zij nog even op de middelbare school: ze gaat door naar de havo.

Spreiden

Door de vele online lessen en eventueel opgelopen leerachterstanden waren de regels voor eindexamenleerlingen dit jaar iets anders. Zo werden de examens verspreid over drie termijnen en mochten leerlingen zelf kiezen in welke termijn zij hun vakken afronden.

Noa Montalvo van Ling van het Baken Park Lyceum in Almere koos ervoor haar examen natuurkunde naar het tweede tijdvak op te schuiven. "Dat vak ligt mij echt niet. Ik kon er wel examentraining in krijgen, maar de enige optie daarvoor was in juni. Daar heb ik op gewacht."

Examenleerlingen kregen dit jaar ook de optie om een onvoldoende van hun cijferlijst 'uit te gummen' en toch te slagen, mits die onvoldoende niet voor kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde was. Ook waren examenleerlingen meestal wel welkom op school, terwijl andere scholieren online les kregen.

"We hebben steeds voorrang gegeven aan examenklasleerlingen. Maar toch: corona was er, soms ook op school en soms zorgde dat ervoor dat lessen noodgedwongen op afstand waren of uitvielen", zei minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob in een livestream van NOS Stories.