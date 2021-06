Van Huffelen: waarschuwingsmemo over toeslagenaffaire niet weggemoffeld

Staatssecretaris Van Huffelen, die over de kinderopvangtoeslagen gaat, zegt dat niet is gebleken dat ambtenaren een belangrijk memo hebben weggemoffeld. Zij zegt dat de mailtjes die ambtenaren hier in juni 2019 onderling over stuurden, gingen over het achterhalen van de achtergrond van het "zojuist boven tafel gekomen" memo en dat zij "geen enkele reden heeft om aan de integriteit van deze medewerkers te twijfelen".

In een van de mailtjes over het belangrijke memo staat: "Dit document graag NIET verder verspreiden en ook niet in Digidoc hangen. Het is een intern document van Toeslagen. Ik wilde alleen checken of het hier is gedeeld. Dus het hoeft niet in onze archieven te zitten."

Door deze formulering hebben verschillende partijen in de Tweede Kamer toch het vermoeden dat de ambtenaren bezig zijn geweest om onwelgevallige en politiek gevoelige informatie verborgen te houden. Maar de Kamerleden kunnen op het moment niet veel meer doen dan het onafhankelijk onderzoek van accountant PwC, waar zij zelf om gevraagd hebben, afwachten.

In 2017 geschreven

Het memo waar het over gaat, werd in 2017 geschreven door juridisch adviseur van de Belastingdienst Palmen. Zij had destijds net het dossier doorgelezen over de zaak van 300 ouders van wie de kinderopvangtoeslag in 2014 plotseling was stopgezet. Het dossier wordt nu de CAF 11-zaak genoemd.

Palmen bracht advies uit aan haar leidinggevenden. Haar juridische oordeel was dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst onbehoorlijk had gehandeld, dat de bezwaren van de ouders terecht waren en dat zij compensatie verdienden. In 2019 dook het memo dus weer intern bij Toeslagen op, maar het document werd pas in oktober 2020 vrijgegeven aan de Tweede Kamer.