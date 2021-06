SP en PvdA willen 'onmiddellijk' opheldering over mogelijk wegmoffelen memo toeslagenaffaire

SP en PvdA in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk opheldering over het mogelijk wegmoffelen door de Belastingdienst van een belangrijke memo in de toeslagenaffaire. Het interne stuk, in 2017 geschreven door de hoogste jurist bij de afdeling Toeslagen, raakte zoek en kwam in 2020 bij toeval boven tafel.

Volgens RTL Nieuws en Trouw heeft de Belastingdienst signalen gekregen dat de memo, waarin felle kritiek werd geuit op de aanpak van Belastingdienst, destijds bewust is weggewerkt. De Kamerleden Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) zijn verbolgen en willen alle stukken "onmiddellijk" ontvangen van het kabinet.

Een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Van Huffelen bevestigt dat er "een signaal" is binnengekomen dat er in 2019 binnen de Belastingdienst is overwogen om de interne notitie, de zogeheten memo-Palmen, niet te archiveren. Verder kan de woordvoerder er weinig over zeggen, omdat er op dit moment een onderzoek loopt door accountants van PWC.

'Alles naar de Kamer'

Volgens RTL en Trouw stelde een lagere ambtenaar voor om de memo niet te archiveren. Aan wie die ambtenaar dat voorstelde is niet duidelijk. "Wij kunnen op dit moment niet vaststellen op welk ambtelijk niveau dit bericht destijds terecht is gekomen", zei de woordvoerder van Van Huffelen.

Kamerlid Leijten wil "dat alle documenten en aanwijzingen die het ministerie heeft dat het memo-Palmen bewust is achtergehouden naar de Kamer komen". Vervolgens moet de parlementair advocaat ermee bezig, vindt ze.

Haar collega Nijboer vindt dat het onderzoek door PWC "geen vrijbrief" is voor het kabinet om de stukken niet met de Kamer te delen. Hij wil ze "vandaag nog" hebben.

Intern vraagtekens

De 'memo-Palmen' speelt een belangrijke rol in het onderzoek naar de affaire. Het stuk kwam bij toeval boven tafel in 2020, na vragen van oud-CDA-Kamerlid Omtzigt. Er blijkt uit dat er in 2017 dus al intern vraagtekens werden gezet bij de aanpak van de Belastingdienst, maar dat daar niets mee is gedaan. Jurist Palmen noemde de aanpak toen al onrechtmatig en vond dat de gedupeerde ouders gecompenseerd moesten worden.

Voor de parlementaire ondervragingscommissie zeiden de toenmalige hoogste ambtenaren van de Belastingdienst onder ede dat ze pas in 2020 op de hoogte kwamen van de memo. Maar Trouw en RTL maakten een reconstructie waaruit bleek dat er op 4 juni 2019 over is gesproken tijdens crisisoverleg op het ministerie, waarbij beide ambtenaren aanwezig waren.

Een letselschadespecialist die gedupeerde ouders vertegenwoordigt, kondigde vrijdag aan dat hij aangifte gaat doen tegen de topambtenaren wegens meineed. Ze zouden tegen de Tweede Kamer gelogen hebben over wat ze wisten van de memo-Palmen.