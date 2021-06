CDA: miljonair Hans van der Wind gaf miljoen aan campagne, maar kocht geen invloed

Het CDA heeft opening van zaken gegeven over de donaties die dit jaar zijn gedaan aan de campagnekas van de partij. Aanleiding is de kritiek die het opgestapte Kamerlid Omtzigt uitte in zijn uitgelekte notitie. Hij schreef daarin dat er vlak voor de verkiezingen bijna een miljoen euro aan de partij is overgemaakt door drie mensen die belang zouden hebben bij het wijzigen van de CDA-plannen.

In een verklaring die het CDA vanavond naar buiten heeft gebracht staat dat er ruim een miljoen euro is binnengekomen van één persoon: miljonair Hans van der Wind. Hij deed dat via zijn bedrijven Tetu en Movet Beheer.

Volgens het CDA is Van der Wind al vijftien jaar een vaste donateur van de partij. Hij is ook voorzitter van de commissie fondsenwerving van de partij en maakte daarmee onderdeel uit van het campagneteam.

'Niets geheimzinnigs'

"Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden", staat in de verklaring. "Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets wat het CDA verre van zich werpt. Wij betreuren ook zeer dat dit beeld ten onrechte is opgeroepen, zeker ook voor de donateurs zelf."

Ook Van der Wind zelf heeft een verklaring afgegeven. Daarin zegt hij dat hij al sinds 2006 aan het CDA doneert en dat die bedragen staan geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Daar is niets geheimzinnigs aan. Ik doe dat vooral omdat het gedachtegoed mij aanspreekt."

Schoolboeken

Van der Wind verdiende zijn vermogen met Van Dijk Educatie, de grootste distributeur van schoolboeken in Nederland.

Het CDA maakte vanavond een volledig overzicht openbaar van de grote giften aan de partij. Daaruit blijkt dat er ook nog 247.000 euro is ontvangen van de stichting Ondernemersklimaat. Daar zitten volgens het CDA onder meer de investeringsmaatschappij Reggeborgh en het vastgoedbedrijf Orbys achter.

Geld kwam binnen op verkiezingsdag

Het CDA publiceerde, net als alle andere partijen die meededen aan de verkiezingen, al eerder de giften die tot 24 februari van dit jaar waren binnengekomen. De donaties van Van der Wind en de stichting Ondernemersklimaat kwamen deels pas vlak voor, of zelfs op de dag van de verkiezingen binnen. Daarom stonden ze niet in het overzicht dat naar Binnenlandse Zaken werd gestuurd.

In zijn uitgelekte memo wees Omtzigt er al op dat de donaties niet waren aangemeld bij het ministerie. Het CDA-bestuur zegt dat de latere giften pas op 1 juli bij Binnenlandse Zaken hoeven te worden ingediend, en deels zelfs pas op 1 juli volgend jaar.

Vanwege de suggesties die zijn gewekt heeft het bestuur besloten nu al alles openbaar te maken, staat in de verklaring. "Dit om volledig transparant te zijn over de donaties."