Orlando herdenkt bloedbad in homoclub vijf jaar na aanslag

In Orlando in de Amerikaanse staat Florida zijn de slachtoffers herdacht van de terreuraanslag in een homoclub, gisteren precies vijf jaar geleden. Bij de aanslag op nachtclub Pulse kwamen 49 mensen, vooral jongeren, om het leven. Tientallen raakten gewond.

Bij de gedenkmuur die twee jaar na de aanslag werd opgericht voor de slachtoffers, werden bloemen gelegd. Burgemeester van Orlando Buddy Dyer zei dat de doden ook herdacht moeten worden met 'echte verandering'. Hij beloofde te helpen een gemeenschap te creëren waar iedereen zich even gewaardeerd en beschermd voelt.

Terrorist Omar Mateen opende in juni 2016 met een semi-automatisch geweer het vuur op de bezoekers van homoclub Pulse in Orlando. In telefoongesprekken met de politie en media zei hij dat hij uit naam van Islamitische Staat handelde. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie. Het was een van de bloedigste terreuraanslagen in de VS sinds die van 11 september 2001.

Nationaal monument

Ook president Joe Biden stond stil bij de vijfde herdenking van het bloedbad. In een verklaring bestempelde Biden de plek van de terreuraanslag als "heilige grond". Hij heeft de homoclub daarom benoemd tot nationaal monument.

De president schrijft ook dat er meer nodig is "om de volksgezondheidsepidemie van wapengeweld in al zijn vormen aan te pakken", van massale schietpartijen tot de dagelijkse gewelddaden die het landelijke nieuws niet halen. Ook riep Biden de Senaat op een wetsvoorstel aan te nemen om niet-hetero Amerikanen meer wettelijke bescherming te bieden.