G7 komt met groot infrastructuurproject, tegenhanger van Chinese Zijderoute

De landen van de G7 zijn het eens geworden over een groot project om ontwikkelingslanden te helpen met hun infrastructuur. Het akkoord kwam op de tweede dag van de topontmoeting van de zeven rijkste democratieën in het Britse Cornwall. Over het aanspreken van China op schendingen van de mensenrechten is nog geen overeenstemming.

Details van het infrastructuurplan zijn nog onduidelijk. Zo is nog niet bekend hoeveel geld ermee gemoeid is en op welke manier landen concreet zullen worden geholpen. Vast staat wel dat er geld in de private sector wordt gezocht voor investeringen in projecten op het gebied van klimaat, gezondheidszorg, digitale technologie en (gender)gelijkheid.

Op een akkoord was aangedrongen door de Amerikaanse president Biden. Hij wil graag dat de G7-landen tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. Veertig jaar geleden was de Chinese economie kleiner dan die van Italië. Inmiddels is het land de tweede economische macht ter wereld, met een leidende positie in veel nieuwe technologieën.

Nieuwe Zijderoute

China begon in 2013 met een wereldwijd infrastructureel project dat de Nieuwe Zijderoute heet. Sindsdien werden met meer dan honderd landen in de hele wereld overeenkomsten gesloten voor de aanleg van onder meer havens, spoorlijnen, vliegvelden en snelwegen.

Een Amerikaanse functionaris zegt dat het infrastructuurplan niet alleen maar bedoeld is om China de loef af te steken. "Wel is het zo dat we tot nu toe nog geen positief alternatief hadden op basis van onze normen en waarden en onze manier van zakendoen."

Oeigoeren

De landen van de G7 zijn het nog niet eens over het veroordelen van dwangarbeid door de Oeigoeren in China. President Biden dringt er ook op dit punt op aan dat er een krachtig signaal wordt afgegeven in de slotverklaring, morgen op de laatste dag van de top.

Vandaag is er bilateraal in allerlei overlegjes over de kwestie gesproken, maar daarbij is nog geen akkoord bereikt over een gezamenlijke tekst. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada steunen naar verluidt de VS en zijn bereid tot een krachtig signaal. Duitsland, Italië en de Europese Unie zijn voor meer voorzichtigheid, zo zegt een Amerikaanse functionaris.