Groningse politie rukt uit voor gezochte militair, treft Duitser op trektocht

De Groningse politie is gisteravond laat uitgerukt omdat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings zich in de stad zou bevinden. Een man zat in de berm vlak bij een begraafplaats en droeg volgens de politie "een volledige outdooroutfit met uitrusting".

Het bleek echter niet te gaan om Conings maar om een onschuldige, Duitse wandelaar. Hij kan zijn trektocht vervolgen, meldt RTV Noord.

De zoektocht van de politie begon nadat verschillende mensen hadden gebeld. "Soms komen er meldingen binnen waarbij we ons realiseren, dat als die melding klopt, we als politie een stevige uitdaging hebben en ook echt gevaar lopen", zegt het wijkteam van politiebureau Groningen-West op Instagram.

Maar toen agenten de man in het donker in de berm aantroffen en aanspraken, bleek al snel dat hij niets te maken had met Conings. 'Hij had qua uiterlijk zeker overeenkomsten met Conings", zegt de politie. "We hebben hem uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt. Hij was zich daar totaal niet van bewust. Wij zijn blij met oplettende burgers, maar ook opgelucht dat we hebben kunnen uitsluiten dat het Conings was."

Rugzak met munitie

De 46-jarige Belgische militair is al sinds 17 mei spoorloos nadat hij zware wapens had meegenomen uit een kazerne. In afscheidsbrieven bedreigde hij onder anderen viroloog Marc van Ranst, die is ondergedoken.

Eergisteren meldden Belgische media dat een zwarte rugzak was gevonden met "een aanzienlijke hoeveelheid munitie". Justitie bevestigt dat "de rugzak 80 à 90 procent zeker van Jürgen Conings is". In de rugzak zaten medicijnen die eerder ook werden teruggevonden in de auto van Conings.