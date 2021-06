Politie rolt drugslab op boven kinderdagverblijf Amsterdam

De politie heeft naar nu bekend is gemaakt op 25 mei in Amsterdam een drugslab opgerold in een appartementencomplex boven een kinderdagverblijf. In de woning op de vierde verdieping was een zogenoemde cocaïnewasserij gevestigd, waar de gesmokkelde drugs werden klaargemaakt voor gebruik. Er werd onder meer zo'n 20 kilo coke gevonden.

Vier verdachten, die nog via het dak en de balkons probeerden te vluchten, zijn aangehouden. Het gaat om mannen van tussen de 24 en 53 jaar uit Amsterdam, Albanië, Colombia en Ecuador. Ze zitten nog zeker 90 dagen vast.

ANOM-netwerk

De politie kwam de cocaïnewasserij, in de wijk IJburg, op het spoor door berichten die werden verstuurd via het ANOM-netwerk. Dat zogenaamd versleutelde netwerk, waar criminelen zich onbespied waanden, bleek deze week in werkelijkheid opgezet door de Amerikaanse FBI.

De politie hield de arrestaties aanvankelijk stil omdat het onderzoek nog liep. Afgelopen maandag is een vijfde verdachte, een 27-jarige man uit Rijswijk, aangehouden.

Bij het doorzoeken van zijn woning en twee loodsen in Den Haag en Honselersdijk werden ruim 2000 liter aan drugschemicaliën en 16,5 kilo cocaïnebase (crack) aangetroffen.