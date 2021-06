Mladic definitief veroordeeld: 'Nog geen echte gerechtigheid'

Het in stand houden van de levenslange gevangenisstraf van de Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic door VN-rechters in Den Haag leidt tot opluchting bij de nabestaanden van zijn gruweldaden. Nu met Mladic een van de grootste oorlogsmisdaders van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië voorgoed achter de tralies verdwijnt, kunnen ze verder met hun leven. Toch worstelen zij nog met vragen.

"Ik denk dat we Srebrenica nu kunnen afsluiten: het was genocide, punt", zegt Adnan Delic. Hij keek vandaag in het bijzijn van NOS-verslaggever Mattijs van de Wiel en twee andere jonge Bosnische-Nederlanders, Amra Zeric en Mirhad Hasanovic, naar de uitspraak.

Vooraf leek vast te staan dat Mladic opnieuw tot levenslang zou worden veroordeeld. In 2017 was hij al veroordeeld voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Toch was er nog een belangrijke kwestie voor veel nabestaanden.

Bitterzoete uitspraak

Destijds werd Mladic schuldig bevonden aan tien van de elf aanklachten. Een aanklacht werd dus niet bewezen geacht: Mladic werd vrijgesproken van genocide in enkele Bosnische gemeenten. Vandaag hield het hof van beroep die uitspraak in stand, tot verdriet van de nabestaanden.

"Ik vind het jammer dat hij niet schuldig is bevonden aan genocide in de overige gemeenten", zegt Mirhad Hasanovic. Daar is Amra Zeric het mee eens. Haar ouders komen uit Prijedor, een van de gemeenten. "Bijna al mijn familieleden hebben in strafkampen gezeten. Daar zijn ze mishandeld en uitgehongerd. De reden dat daar niet van genocide wordt gesproken, is dat het aantal slachtoffers niet groot genoeg was. Ik vind dat heel pijnlijk om te horen: je familieleden hebben niet genoeg geleden om het genocide te kunnen noemen. Het is een beetje bitterzoet. Aan de ene kant ben ik heel blij dat hij levenslang heeft gekregen. Aan de andere kant had ik op erkenning gehoopt."

Wouter Zweers, Balkanexpert van instuut Clingendael: "In Bosnië zeggen ze: je kunt niet zeggen dat in de ene gemeente wel genocide heeft plaatsgevonden en in de andere niet, want Mladic had de leiding in de hele regio. Hij wordt dus niet verantwoordelijk gehouden voor genocide in het hele land."