Regeling voor schadevergoeding nabestaanden Srebrenica bekendgemaakt

Nabestaanden van slachtoffers van de genocide in Srebrenica, kunnen zich vanaf volgende week melden voor een schadevergoeding. De commissie-Wortmann, die dat namens het ministerie van Defensie uitvoert, maakt vandaag de details van die regeling bekend.

De regeling is specifiek bedoeld voor nabestaanden van de ongeveer 350 mannen die op 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potocari waren, tijdens de val van Srebrenica. Deze Bosnische moslimmannen hadden hun toevlucht gezocht tot de door Nederland geleide VN-enclave in de hoop uit handen te blijven van de Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Toch vielen zij in handen van de Serviërs en werden zij, net als 8000 lotgenoten, vermoord.

In 2019 stelde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat tekortschoot in het beschermen van deze burgers, omdat de Dutchbat-leiding hun niet de keuze gaf om op de compound te blijven. De kans dat hun leven zou zijn gespaard als ze in de compound waren gebleven, schat de rechter op 10 procent. Daarom moet Nederland 10 procent van de geleden schade vergoeden aan de nabestaanden.

Niet tevreden

Om te voorkomen dat het uitkeren van de vergoedingen te veel tijd gaat kosten, heeft de commissie-Wortmann een algemene regel opgesteld op basis van de geschatte materiële en immateriële schade. Een weduwe krijgt 15.000 euro, een nabestaande die een vader, zoon of broer heeft verloren heeft recht op 10.000 euro.

De commissie had al in maart willen beginnen met uitkeren, maar de nabestaanden, onder wie 'de Moeders van Srebrenica', waren niet tevreden met de regeling omdat ze maar één keer aanspraak op een uitkering konden maken, ook als ze meerdere gezinsleden hebben verloren.