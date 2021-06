Onderzoek: merendeel voetbalprofs geeft lhbti-acceptatie onvoldoende

Profvoetballers geven een ruime onvoldoende aan de acceptatie van homo- en biseksualiteit in de mannelijke voetbalwereld. Zeven op de tien spelers zeggen de voetbalwereld als homo-onvriendelijk te ervaren.

"De conclusie is dat het er niet al te best voorstaat in het betaald voetbal", zegt Stephan Hakkers van de Alliantie Gelijkspelen. Dit samenwerkingsverband van verschillende organisaties om acceptatie van lhbti'ers in de sport te bevorderen, werkte samen met het Mulier Instituut voor de enquête.

"41 procent geeft aan dat discriminatie regelmatig voorkomt, bijna de helft van de spelers verwacht dat het moeilijk is om uit de kast te komen, het cijfer dat men geeft aan homoacceptatie in voetbal is een 4,6. Daar doen we het niet voor."

Machocultuur

Tot op heden is er geen enkele openlijk homo- of biseksuele betaalde voetbalspeler in de Nederlandse competitie. De spelers wijzen daarbij op de homo-onvriendelijke spreekkoren, de machocultuur in de voetbalwereld en de rol van de media als voornaamste redenen voor voetballers om 'in de kast' te blijven. De cijfers zijn vergelijkbaar met eenzelfde onderzoek in 2014.

In onderstaande video spreekt NOS Stories met homoseksuele en heteroseksuele tieners over homofobie op voetbalclubs. "Ik douche liever niet met iemand die homo is.