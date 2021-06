Ook op amateurclubs durven jongens lang niet altijd uit de kast te komen

"Ik heb er ook wel eens over nagedacht om tegen mijn team te zeggen: 'jongens, ik ben gay'. Maar altijd als ik erover nadacht, dan werd ik echt, echt bang. Dat ik dacht: 'wat gaat er dan gebeuren?'. Ik stond dan echt te trillen, maar het kan gewoon niet." De 18-jarige David (niet zijn echte naam), kwam twee jaar geleden uit de kast bij zijn omgeving, maar niet bij zijn voetbalteam.

Niet alleen omdat hij bang was dat jongens het niet zouden begrijpen, maar ook omdat hij echt bang was fysiek doelwit te worden, bijvoorbeeld als een tegenstander zou weten dat hij homoseksueel was. "Ik voelde me echt onveilig, en was dan bang dat ik in elkaar getimmerd zou worden." Uiteindelijk stopte hij met voetbal.

David hekelt de cultuur bij clubs. "Het gaat altijd alleen maar over vrouwen en er wordt veel gescholden met 'homo'." Dat laatste wordt herkend door verschillende jongens die een niet-representatieve vragenlijst van NOS Stories invulden. 74 procent is het eens tot zeer eens met de stelling 'Bij mijn voetbalclub/team schelden veel mensen met de woorden 'homo' en 'gay''.

Het jeugdteam Jo17 van VV Berkum in Zwolle wilde daar wel met ons over praten. Verschillende jongens herkennen de cultuur. "Er wordt wel vaak gescholden met 'homo', of dat je 'flikker' naar elkaar roept. Maar je bedoelt daar niks geks mee," zegt een van de spelers.