Podcast De Schaduwspits onderzoekt homoseksualiteit in sportwereld

Waarom is het zo moeilijk om in de voetbalwereld uit de kast te komen? Die vraag staat centraal in de nieuwe podcast De Schaduwspits, waarin NOS-collega's en lhbti'ers Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens op zoek gaan naar de 'schaduwspits' en zijn ervaringen.

Want een openlijk homoseksuele profvoetballer is er nog niet, terwijl die er zeker wel zou moeten zijn. In 1990 was Justin Fashanu de eerste professionele voetballer die uit de kast kwam. De aanvaller speelde voor Notts County en West Ham United en pleegde in 1998 zelfmoord op 37-jarige leeftijd. Vorig jaar kwam een Britse Premier League-voetballer anoniem via een brief in een krant uit de kast.

"Wij dachten lichtelijk naïef: misschien kunnen wij de omstandigheden bieden om iemand veilig over dit onderwerp te laten praten", zegt Baijens.

Want het onderwerp gaat ze allemaal aan het hart, vertelt Op het Veld. "We wilden hier al jaren iets mee doen, omdat we ons storen aan de manier waarop het gesprek over homoseksualiteit in de sportwereld wordt gevoerd. Het is enorm zwart-wit, en gaat nooit dieper dan dat."

Dus is het drietal op zoek gegaan naar een sporter met een dergelijk geheim. Maar tijdens die zoektocht vertellen ze ook persoonlijke verhalen over hun eigen coming-out en wat dat betekende voor hun sportbeoefening. Kwetsbaar opstellen dus, iets dat alle drie als moeilijk maar fijn hebben ervaren.