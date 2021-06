Prominent lid Russische oppositiebeweging op de vlucht uit vrees voor arrestatie

De prominente Russische oppositiepoliticus Dmitri Goedkov is zijn land ontvlucht, uit vrees voor een arrestatie. Hij zegt op de chatapp Telegram dat hij bijna in de Oekraïense hoofdstad Kiev is.

De 41-jarige Goedkov, die van 2011 tot 2016 lid was van het Russische parlement, werd afgelopen dinsdag opgepakt door de autoriteiten omdat hij een huurschuld niet zou hebben betaald. De oppositiepoliticus ontkent dat. Hij werd donderdag vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Goedkov zegt dat hij door Kremlin-getrouwen is gewaarschuwd voor een nieuwe arrestatie. Volgens hem is het doel van de aanklacht hem deelname aan de parlementsverkiezingen van september onmogelijk maken. Komende week zou hij bovendien voor de rechtbank moeten verschijnen vanwege zijn deelname aan een straatprotest ter ondersteuning van de gevangengenomen oppositieleider Aleksej Navalny.

Navalny

De afgelopen maanden zijn meerdere prominente figuren uit de Russische oppositiebeweging het land ontvlucht, uit vrees voor een arrestatie. Velen van hen zijn getrouwen van Navalny, die een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit voor fraude. Ook tientallen andere mensen uit de Russische oppositiebeweging zitten in de gevangenis.

Afgelopen week nog werd Andrej Pivovarov, de leider van de pro-democratische organisatie Open Rusland, in Sint-Petersburg met groot machtsvertoon uit een vliegtuig gehaald. Hij is door een rechtbank voor twee maanden vastgezet, in afwachting van een rechtszaak vanwege zijn organisatie.

Een paar dagen voor zijn arrestatie kondigde Pivovarov aan dat Open Rusland de activiteiten in het land zou staken, om leden van de beweging te beschermen tegen vervolging.