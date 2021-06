Staat verwerpt aansprakelijkheidsclaim van mensen die uit Indonesië zijn geadopteerd

De Nederlandse overheid is niet van plan om geadopteerden die op zoek gaan of zijn gegaan naar hun biologische ouders financieel tegemoet te komen. Dat blijkt uit de afwijzing van een aansprakelijkheidsclaim van jurist Dewi Deijle. Zij had die claim ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, mede namens een groep uit Indonesië geadopteerde Nederlanders.

Volgens Deijle, zelf ook geadopteerd uit Indonesië, is de Nederlandse Staat juridisch aansprakelijk voor misstanden bij adopties vanuit het buitenland. Daarom zou er onder meer een schadefonds moeten komen voor geadopteerden die op zoek gaan of zijn gegaan naar hun biologische familie, vindt ze.

Commissie-Joustra

Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming gaat daar niet in mee. "Uitermate teleurstellend", vindt Deijle. Volgens haar hadden veel geadopteerden gehoopt dat de overheid financieel iets voor hen zou kunnen betekenen, vooral na het snoeiharde onderzoeksrapport van de commissie-Joustra. Die concludeerde in februari dat de Nederlandse overheid bij adopties in de jaren 60, 70, 80 en 90 niet heeft ingegrepen bij misstanden als kinderhandel en kinderdiefstal.

Dekker heeft de conclusies van de commissie-Joustra overgenomen en zijn excuses aangeboden voor de misstanden. Ook zei hij dat de overheid de "morele verantwoordelijkheid" heeft om geadopteerden te ondersteunen bij de zoektocht naar hun afkomst. Daartoe wordt een landelijk expertisecentrum in het leven geroepen dat hun onder meer juridische en psychosociale ondersteuning moet bieden. Ook kunnen geadopteerden er toegang krijgen tot adoptiedossiers en afstammingsinformatie.

Maar voor geld hoeven ze dus niet bij Dekker aan te kloppen. In zijn reactie op de aansprakelijkheidsclaim van Deijle schrijft Dekker dat hij geen grondslag ziet voor zo'n financiële tegemoetkoming, hoewel hij beseft dat die boodschap teleurstellend is. Volgens Dekker kan het landelijke expertisecentrum geadopteerden straks al voldoende passende ondersteuning bieden.

Overigens schreef Dekker vorige week ook al in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niet van plan is om individuele zoektochten te bekostigen, ook niet vanuit het nog op te richten landelijke expertisecentrum. Voor het opzetten van dat expertisecentrum stelt de minister tot 2026 36,4 miljoen euro beschikbaar.

Sri Lanka

Twaalf Nederlanders die uit Sri Lanka zijn geadopteerd hebben in april ook een aansprakelijkheidsclaim ingediend om hun zoektocht te laten financieren. Ook zij stellen de Staat aansprakelijk voor de misstanden bij hun adopties in de jaren 80. Ze vinden dat de overheid hun de kosten moet terugbetalen die ze hebben gemaakt bij het zoeken naar hun biologische ouders.

Deze groep heeft nog geen antwoord op de claim, laat hun advocaat weten.