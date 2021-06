'Nederlandse delegatie haalt kinderen van Syriëgangers op'

Een delegatie van de Nederlandse overheid is in het noorden van Syrië. Bronnen melden aan de NOS dat dat is om Nederlandse Syriëgangers op te halen. Het zou in ieder geval gaan om een vrouw en drie kinderen die in de regio verblijven.

De kinderen verbleven in een Koerdisch gevangenenkamp. Rond deze tijd vindt de overdracht volgens de lokale bronnen plaats in Qamishli, bij de Turkse grens.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid kan niets over de zaak zeggen, zegt een woordvoerder. Uit beelden die ter plaatse gemaakt zijn wordt duidelijk dat er in ieder geval één Nederlandse vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken aanwezig is in Qamishli.

Hier zie je de aankomst van de Nederlandse delegatie in het gebied: