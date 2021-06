Medisch team vertrekt naar Suriname: 'Het is een war zone'

Er is een tekort aan bedden, medicijnen, verpleegkundigen, vaccins in Suriname. Eigenlijk aan alles. Per dag komen er zo'n 300 coronabesmettingen bij. Per 100.000 inwoners is dat drie keer meer dan in Nederland. Dokters moeten kiezen welke patiënten ze opnemen en welke niet.

"Een anesthesist vertelde me: het is een war zone", zegt gepensioneerd chirurg Chander Mahabier. Hij is één van de leden van het team met medisch personeel dat vandaag vanaf Schiphol naar Suriname vertrekt. Zij gaan de gezondheidszorg ondersteunen, in de hoop de coronasituatie weer onder controle te krijgen.

Mahabier gaat opereren in een ziekenhuis in het district Nickerie: "Er gaan ook IC-verpleegkundigen mee, intensivisten, microbiologen, technici. We gaan ondersteuning geven die men nu niet heeft."

Dubbele diensten

De verpleegkundigen daar draaien nu bijvoorbeeld dubbele diensten van 08.00 uur tot 21.00 uur. Tandartsen assisteren op de IC's. Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden hun hulp aan. Maar het is niet genoeg. "We hebben behoefte aan nog twintig of dertig artsen", zegt een arts in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. "En ook zoveel verpleegkundigen."

Het team dat vandaag naar Suriname vertrekt, zo'n twintig man sterk, is dan ook pas een eerste team. Naast dat ze meehelpen in de zorg, gaan ze vooral ook kijken naar wat er meer nodig is.

Het team staat onder leiding van arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, die fungeert als speciaal gezant van het ministerie van VWS.

Tv-uitzending over vaccinatie

De situatie is in veel delen van het land niet te overzien, zegt Mahabier. "Twee maanden geleden was ik er voor het laatst en toen waren er amper besmettingen. Nu overlijden er jongelui van 30 en 40 aan covid. In Apoera, een dorpje van 3000 inwoners, zijn 20, 25 besmette mensen opgenomen."

De enige structurele oplossing voor de situatie in Suriname is snel en grootschalig vaccineren. Nederland heeft toegezegd 700.000 AstraZeneca-vaccins te leveren aan Suriname. Volgende week volgt een eerste levering van 40.000 doses.

Tot nu toe zijn er nog geen 100.000 prikken gezet in Suriname, slechts 4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

De voorraad vaccins in Suriname is klein, dus de toegezegde vaccins zijn volgens artsen zeer welkom: