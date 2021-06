Zuurstof en hulpmiddelen op weg naar Suriname

Rond het middaguur is een vrachtvliegtuig van Defensie met coronahulpmiddelen voor Suriname vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven.

In het vliegtuig zitten twee grote zuurstofcontainers en 23 pallets met beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen voor zorgpersoneel.

Met de zuurstofcontainers kan medicinale zuurstof worden geproduceerd. Die kan vervolgens worden afgevuld in zuurstofflessen, die gebruikt worden in ziekenhuizen. Personeel van Defensie vliegt morgen naar Suriname om medici daar te leren hoe ze de apparatuur kunnen gebruiken.

Suriname heeft een groot tekort aan mankracht en middelen nu er een derde, heftige coronagolf is uitgebroken in het land. Het hoogste risiconiveau is van kracht.

Meer dan honderd aanmeldingen

Aankomende vrijdag vertrekt een eerste groep van 20 tot 25 man medisch personeel. Mensen melden zich in grote getalen aan, zegt Denise Telgt, infectioloog bij het Radboud UMC in het NOS Radio 1 Journaal. Zij coördineert het sturen van medisch personeel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ze heeft in een paar dagen tijd al meer dan honderd aanmeldingen binnen. "Wel moeten we kijken of mensen aan alle criteria voldoen", aldus Telgt. Zij bepaalt samen met haar collega en intensivist Jeroen Schouten de samenstelling van de groep.

Infectiologen gezocht

De groep die vrijdag vertrekt, is al bijna rond. "We hebben al intensivisten, IC-verpleegkundigen, gewone verpleegkundigen en laboranten. We zijn nog op zoek naar infectiologen."

Deze mensen gaan aan de slag in vier ziekenhuizen in Paramaribo en één in Nickerie. "In de loop van vandaag gaan we kijken met onze Surinaamse collega's waar de nood het hoogst is."

In navolging van deze eerste groep medisch personeel volgen er later nieuwe teams, die elkaar zullen aflossen.

Eind deze maand stuurt Nederland ook nog 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins. Minister Hugo de Jonge gaf gisteren aan dat gekeken wordt of er eventueel eerder al vaccins kunnen worden gestuurd.