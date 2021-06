Suriname staat te springen om vaccins: 'We kunnen het hier niet meer aan'

In Suriname komt de bodem van de voorraad vaccins bijna in zicht. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid maakte dinsdagavond bekend dat hij volgende week 40.000 doses van het AstraZeneca-vaccin naar Suriname wil sturen, maar volgens de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin is dat niet genoeg. "Hoe meer, hoe beter", zegt Ramadhin. Hij roept de Nederlandse overheid op meer vaccins te sturen.

Suriname staat te springen om vaccins, want de coronasituatie is er schrijnend. In het land is de hoogste alarmfase van kracht. Gemiddeld zijn er zo'n 200 besmettingen per dag op een totaal van 600.000 inwoners. Op de intensive care geldt al een paar dagen code zwart en het land heeft Nederland gevraagd om medische hulpmiddelen, zorgpersoneel en vaccins. Op dit moment heeft Suriname nog maar 18.000 doses in voorraad.

"Die zijn binnen drie dagen op", zegt Ramadhin. "Dus we moeten de bevoorrading heel snel aanvullen." Ook cardioloog Kwame van der Hilst, die in het Diakonessenhuis in Paramaribo het vaccineren coördineert, houdt zijn hart vast. "Als we in dit tempo doorgaan, moeten we na het weekend 'nee' verkopen", zegt Van der Hilst. "Dan hebben we geen vaccins meer."

Volgens Ramadhin zijn er tienduizenden vaccins onderweg naar zijn land, maar zijn er nog veel meer nodig: