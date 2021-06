Culturele instellingen bezuinigden in coronatijd vooral op zzp'ers

Dit weekend mogen na een maandenlange lockdown ook de theaters, poppodia en andere culturele instellingen weer open. De verliezen die zij de afgelopen tijd hebben geleden, zijn deels opgevangen door financiële steun. De culturele sector kreeg vorig jaar naast de bestaande steunmaatregelen 300 miljoen euro extra, om te voorkomen dat instellingen omvielen en mensen hun werk verloren.

"Voor vaste krachten is dat gelukt", zegt Rogier Brom, coördinator bij de Boekmanstichting, een kennisinstituut voor cultuur en beleid. Hij heeft onderzocht hoe corona de culturele sector financieel heeft geraakt. "De instellingen die wij hebben onderzocht, hebben in de crisis weinig bezuinigd op mensen in loondienst. Op zzp'ers daarentegen is wel bezuinigd, die hebben de hardste klap opgevangen."

Kim de Fuijk zag door corona haar werk als zangeres wegvallen. Ze is daarom iets heel anders gaan doen: