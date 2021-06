Ploumen: houd op met al die schijnbewegingen

PvdA-leider Ploumen vindt dat het in de formatie nu echt moet gaan over de inhoud. Dat zei ze na een gesprek met informateur Hamer. De informateur praat vandaag weer met fractievoorzitters afzonderlijk en Ploumen was vanochtend de eerste.

Ploumen benadrukte dat de problemen in Nederland groot zijn en dat ze daar graag over wil spreken. Volgens haar ging het bij anderen de afgelopen dagen vooral over wat ze niet wilden en was er sprake van allerlei schijnbewegingen. "De mensen willen horen wat we nu gaan doen."

Ze herhaalde dat ze samen met GroenLinks in een coalitie wil. Een kabinet waarin die twee partijen allebei zijn opgenomen, stuit op weerstand bij VVD en CDA. Ploumen leverde vooral kritiek op CDA-voorman Hoekstra: "Houd op met al die schijnbewegingen en alleen maar nee zeggen. Hoekstra zegt steeds: 'vooruit met de geit', maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is."