Legerkamp uit Tachtigjarige Oorlog blootgelegd in Spijk

De vondsten komen uit de winter van 1635-1636, denkt Norde. "We zijn er vrijwel zeker van dat duizenden soldaten hier die winter hebben doorgebracht. Het leger van Frederik Hendrik was zich hier aan het voorbereiden op een eventueel gevecht tegen de Spanjaarden."

Het lijkt erop dat de troepen zich destijds verveelden in de Beijenwaard. "We hebben namelijk heel veel tabakspijpjes gevonden en bierpullen. Maar dit klinkt mooier dan dat het is, want we weten ook dat die winter een kletsnatte winter was. Dus echt een pretje zal het hier niet geweest zijn", vertelt de archeoloog.