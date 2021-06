Britse krant: 'Buckingham Palace had racistisch personeelsbeleid'

Het Britse koningshuis heeft tot eind jaren 60 een racistisch personeelsbeleid gevoerd. Dat schrijft The Guardian op basis van documenten uit het Nationale Archief. Het zou verboden zijn geweest voor "gekleurde immigranten en buitenlanders" om bepaalde functies binnen het Koninklijk Huis uit te oefenen.

De documenten onthullen onder meer hoe ambtenaren van de koningin in 1968 werd meegedeeld dat het "niet de gewoonte was om gekleurde immigranten of buitenlanders" aan te nemen voor administratieve functies binnen de hofhouding. Wel mochten die mensen als bedienden werken.

Het is onbekend wanneer dit beleid ophield. In een reactie liet Buckingham Palace de krant weten dat mensen die tot een etnische minderheid behoren, in elk geval sinds de jaren 90 voor de koningin hebben gewerkt. Eerder zou etniciteit niet zijn geregistreerd. Het paleis spreekt de aantijgingen in het artikel niet expliciet tegen.

Discriminatie

Ook werpen de documenten licht op hoe Buckingham Palace onderhandelde over controversiële wetten, die de koningin en haar hofhouding vrijstellen van wetten omtrent discriminatie op basis van geslacht en ras. Die clausules zijn volgens de krant nog steeds geldig. Volgens het koningshuis is er een interne werkwijze voor het afhandelen van klachten over discriminatie.

Het Britse koninklijk huis ligt al langer onder vuur. Zo vertelde Meghan, de vrouw van prins Harry, in een veelbesproken interview met Oprah dat in het koningshuis zorgen werden geuit over de huidskleur van hun baby Archie.

Buckingham Palace zet inmiddels stappen om de Britse monarchie te moderniseren als het gaat om diversiteit, schreven Britse media eind maart. Er zouden vergevorderde plannen zijn om het paleispersoneel te vragen naar hun ervaringen met vooroordelen binnen de paleismuren. Dat proces zou al in gang zijn gezet voor het interview.