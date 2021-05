Namibische nabestaanden vinden Duitse genocide-erkenning onvoldoende

De recente erkenning door Duitsland dat het land begin vorige eeuw in de voormalige kolonie Namibië massaslachtingen heeft aangericht, gaat nabestaanden niet ver genoeg. Vertegenwoordigers van de twee getroffen bevolkingsgroepen hebben de overeenkomst hierover tussen de Duitse en Namibische regering afgewezen, omdat de 1,1 miljard euro die de Duitsers de komende 30 jaar beschikbaar stellen volgens hen onvoldoende is.

Tussen 1904 en 1908 vermoordden Duitse koloniale troepen tienduizenden mensen in Namibië en werd 80 procent van de Herero- en Nama-minderheid verdreven of uitgeroeid. Duitsland en Namibië onderhandelden zes jaar met elkaar over de Duitse erkenning van de genocide. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van beide minderheidsgroepen aanwezig.

Een raad van Herero- en Nama-leiders schrijft nu in een verklaring dat ze te laat bij de onderhandelingen zijn betrokken om hun achterban goed te raadplegen. De raad is nog altijd blij met de genocide-erkenning van Duitsland, maar vindt dat er opnieuw moet worden onderhandeld over herstelbetalingen.

Aanstootgevend

De Duitse regering stelt de 1,1 miljard euro nadrukkelijk niet beschikbaar als schadeloosstelling, maar als bijdrage aan de ontwikkeling van het Afrikaanse land. Volgens de Herero- en Nama-leiders is het bedrag "aanstootgevend, onaanvaardbaar en een belediging voor ons bestaan". Ze eisen dat de geplande ceremonie om de overeenkomst tussen beide landen te ondertekenen, wordt uitgesteld.

De Namibische regering zegt in een reactie verrast te zijn over het standpunt van de raad van Herero- en Nama-leiders. "De raad was bij het hele onderhandelingsproces betrokken", zegt de onderhandelaar van de regering tegen het Duitse persbureau DPA. Hoe het nu verder gaat, weet de onderhandelaar nog niet. "We moeten de onderhandelingen opnieuw bekijken. Ik denk dat Duitsland zich wel bewust was van de verdeeldheid in dit land."