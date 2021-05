'Duitsland erkent massaslachting Namibië als genocide'

ZDFheute Gebruiker geverifieerd door Twitter @ZDFheute

Sechs Jahre Verhandlungen - nun der Durchbruch: Deutschland bekennt sich zum Völkermord an den #Herero und ist zu einer Wiedergutmachung bereit. Das bestätigt die Regierung in Namibia. Danach sollen in den nächsten 30 Jahren rund 1,1 Milliarden Euro in Aufbau-Projekte fließen.