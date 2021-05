Duitsland vraagt om opheldering spionagezaak Denemarken

De Duitse regering wil duidelijkheid over de onthulling van de Deense publieke omroep DR dat de Deense geheime dienst de Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft geholpen bij het afluisteren van bondskanselier Merkel.

Een woordvoerder van de Duitse regering wilde vandaag niet inhoudelijk reageren op kwestie. "De Duitse regering heeft contact opgenomen met alle relevante nationale en internationale instanties voor opheldering", zei hij tegen persbureau Reuters.

Bild schrijft dat Merkel voor het eerst hoorde van het afluisteren door de publicaties van DR, in samenwerking met Duitse, Noorse, Zweedse en Franse media.

'Onaanvaardbaar'

Behalve Merkel werden bondspresident en oud-minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier en de voormalige Duitse oppositieleider Peer Steinbrück van de SPD op dezelfde manier bespioneerd. Ook zij zeggen dat ze tot gisteren niets van de afluisteracties te hebben geweten.

De Deense minister van Defensie Trine Bramsen zou in augustus 2020 zijn geïnformeerd over de spionage. Ze verklaarde aan DR dat "het systematisch aftappen van nauwe bondgenoten" onaanvaardbaar is.

Volgens de publicaties werkte de Deense geheime dienst actief mee aan de spionage van Europese bondgenoten. De Deense regering was mogelijk al sinds 2015 op de hoogte van de activiteiten.

Toegang tot internetkabels

In en rond Denemarken komen verschillende onderzeese kabels bij elkaar, wat het Scandinavische land een strategisch internetknooppunt maakt. Onder meer e-mails, sms-berichten en telefoongesprekken zijn afgetapt.

Ook de Zweedse minister van Defensie Peter Hulqvist wil dat Denemarken uitleg geeft. "We willen alle kaarten op tafel", zei Hulqvist tegen persbureau AP. De minister noemde het "onacceptabel" om bondgenoten af te luisteren.

De Deense omroep meldde vorig jaar dat de NSA Europese bondgenoten, waaronder Nederland, vanuit Denemarken heeft bespioneerd. Daarvoor zou misbruik zijn gemaakt van een overeenkomst waarbij de NSA toegang kreeg tot internetkabels naar Oost-Europa, in ruil voor Deense toegang tot Amerikaanse glasvezelkabels in Denemarken.