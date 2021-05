Voor derde opeenvolgende weekend grote verkeerscontrole Hedel

De controle duurde tot diep in de nacht. Het is nog niet duidelijk wat die heeft opgeleverd, schrijft Omroep Gelderland.

Afpersing begon na drugsvondst

Het is al een tijd onrustig rond het fruitbedrijf. In 2019 vonden medewerkers in een lading bananen uit Zuid-Amerika 400 kilo cocaïne en dat werd gemeld bij de politie. Kort daarna begonnen de bedreigingen. Afpersers eisten met sms-berichten een vergoeding voor de miljoenenschade. In april werd een man veroordeeld voor het plaatsen van een handgranaat bij het huis van de zoon van een van de directeuren van de fruithandel.

De afgelopen weken laaide het geweld weer op en werden er meerdere woningen beschoten. Daarom is het gebied rond de fruithandel aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat de politie daar auto's mag doorzoeken en mensen preventief mag fouilleren. Dat blijft nog tot 2 juli van kracht.