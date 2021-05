China stuurt eerste vrachtraket naar eigen ruimtestation

Hoe noem je een Chinese astronaut?

Een politieman, leraar of metaalbewerker noemen we in het Nederlands altijd hetzelfde, ongeacht in welk land hij of zij werkt. In de ruimtevaart is dat anders. Zo noemen we Russische astronauten kosmonauten, ook al hebben ze in beginsel hetzelfde beroep als hun westerse collega's.

Chinezen noemen hun astronauten zelf yuhangyuan, maar die term wordt internationaal weinig gebruikt. Ook komt de term taikonauten voor, maar dan weer vooral buiten China. Die term is bedacht door een Maleisiër, weet Wikipedia, en werd overgenomen door de beheerder van een website over Chinese ruimtevaart.

Taikonaut is afgeleid van het Chinese woord voor ruimte, taikong. De lettergreep -naut is niet vertaald, want anders zou je op taikongren of taikongyuan uitkomen. En dat betekent volgens Wikipedia dan weer 'buitenaards wezen', wat natuurlijk niet de bedoeling is.