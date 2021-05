Nog deze week Nederlandse hulpmiddelen naar Suriname

In Suriname is ook een tekort aan vaccins. Op de persconferentie zei Santokhi dat de voor eind juni toegezegde levering van 500.000 tot 750.000 doses uit Nederland deels al eerder beschikbaar komt. Maar De Jonge houdt in een Kamerbrief vast aan leveringen vanaf 21 juni.

Volgens De Jonge wordt de komende dagen in kaart gebracht welke hulpmiddelen nog meer nodig zijn en welk personeel naar Suriname kan worden gestuurd. Voormalig RIVM-baas Marc Sprenger zal dit coördineren, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).

'Suriname is aan het verdrinken'

De situatie in Suriname is al langere tijd zorgelijk. Eerder deze maand sloegen kinderartsen alarm over de vastlopende zorg voor pasgeborenen. Maar sindsdien is het alleen maar erger geworden, zegt Denise Telgt, infectioloog aan het Radboud UMC Nijmegen in het NOS Radio 1 Journaal. Zij was daar voor het ministerie van VWS om te peilen hoe het staat met de gezondheidszorg in het Zuid-Amerikaanse land.

Ze was enkele weken geleden nog in Suriname. "We kwamen in een soort rampscenario terecht waarbij een nieuwe golf ontstond, heel veel mensen waren positief. We hadden toen 60 positieve gevallen per dag, dat was al extreem veel en nu zitten we op 300 per dag. Ik krijg iedere dag appjes van collega's daar die keuzes moeten maken. Drie dagen geleden zeiden ze: er is nog zuurstof tot zaterdag, en de boot komt pas volgende week vrijdag. Mensen zijn nog steeds gemotiveerd om te werken maar er is een groot personeelstekort, een medicijntekort en een soort moeheid. het is afschuwelijk om te zien. Het heeft enorme impact als je in een week acht doden hebt terwijl je dat normaal in een maand hebt."

De vraag is hoe het zo ver heeft kunnen komen. Volgens Telgt kom dat door een combinatie van factoren. "De gezondheidszorg in Suriname was voor corona al in zeer slechte staat. Er lagen plannen om dat op te krikken, maar daar moet geld voor zijn. En toen kwam corona eroverheen, dus Suriname heeft nooit de tijd gehad om dat te herstellen."

De noodhulp is dan ook zeer welkom. "Suriname is echt aan het verdrinken. We zullen crisishulp bieden en materieel. En ook vaccins. Je hoort wel verhalen over mensen die niet gevaccineerd willen worden. Nou, ze staan al om 06.00 uur in de rij voor de vaccinatie. Maar als er geen vaccins zijn, kunnen ze die ook niet krijgen."